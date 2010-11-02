Alfa_Bank И опять доброе утро) Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"? На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг? проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут? кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ? Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать? это такая у Вас корпаративная культура?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Была новость, что набсовет собирается на днях на собрание. Повестка дня - слияние с Укрсоцем по упрощенной процедуре. До конца месяца, а может и через пару недель, уже можно будет говорить об этом как о факте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Знатоки, подскажите Друг приедет подписать документы и получить карту "Ультра". Сможет он сразу на месте открыть в рамках пакета счет в дол? И сможет ли он его сразу пополнить? Если да, то еще вопрос, смогу ли я со своего счета снять деньги, доллары (валютную карту с собой не брал, есть гривневая). Хочу со своего снять и что бы он себе сразу пополнил.
uaprofi персональный менеджер там кажется более компетентным, даже сама предложила супербонус 5% 01.09-30.11 по акции "кэшбек на любимую категорию". Можно выбрать 1 категорию из 3: продукты, азс, техника. Ограничение 3000 бонусов. Подключить можно только 1 карту.
Rainbow написав:Знатоки, подскажите Друг приедет подписать документы и получить карту "Ультра". Сможет он сразу на месте открыть в рамках пакета счет в дол? И сможет ли он его сразу пополнить? Если да, то еще вопрос, смогу ли я со своего счета снять деньги, доллары (валютную карту с собой не брал, есть гривневая). Хочу со своего снять и что бы он себе сразу пополнил.
В Ультре есть две бесплатные карты, вот 2я может быть к валютному счету. Карты именные, мне делали дня 4. Деньги мона внести на счет, но без активной карты нельзя будет открыть депо в МАБе Снять с картсчета по паспорту мона нашару 2 раза в кал. мес. Сразу скажите менагеру про ваше снять-положить валюту, быстрее будет