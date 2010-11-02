Додано: Сер 04 вер, 2019 07:02

Была новость, что набсовет собирается на днях на собрание.

Повестка дня - слияние с Укрсоцем по упрощенной процедуре.

До конца месяца, а может и через пару недель, уже можно будет говорить об этом как о факте

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин