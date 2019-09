Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7547754875497550 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 997 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 205 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 166 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 162 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 272 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 192 Всього голосів : 997 Додано: Сер 04 вер, 2019 10:20 uaprofi написав: Alfa_Bank

И опять доброе утро)

Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?

На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?

проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут?

кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?

Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?

это такая у Вас корпаративная культура? И опять доброе утро)Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?проверил ещё раз на.. и шо там пишут?кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?это такая у Вас корпаративная культура?

Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 7016 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 11:02 Alfa_Bank написав: uaprofi написав: Alfa_Bank

И опять доброе утро)

Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?

На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?

проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут?

кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?

Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?

это такая у Вас корпаративная культура? И опять доброе утро)Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"?На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг?проверил ещё раз на.. и шо там пишут?кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ?Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать?это такая у Вас корпаративная культура?

Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение



Уважаемая, мне несколько раз повторили фразу "укрсоца больше нет" ... даже больше чем три раза

... и мне так и не удалось найти на бориспольской сотрудника укрсоца - и к это привели действия именно Ваших сотрудников - так как они без конца "пытались помочь" расказывая про свои внутрении инструкции и навязывая услуги Аллабанка Уважаемая, мне несколько раз повторили фразу "" ... даже больше чем три раза... и мне так и не удалосьна бориспольской- и к это привели действия именно Ваших сотрудников - так как они без конца "пытались помочь" расказывая про свои внутрении инструкции и ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2967 З нами з: 21.04.11 Подякував: 464 раз. Подякували: 295 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 11:28 Теперь можно выбрать карту для возврата кэшбека Bosstone Повідомлень: 1285 З нами з: 21.04.10 Подякував: 593 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 11:42 Alfa_Bank написав: mephala написав: а бонус за пополняху? он же до конца месяца в котором было перечисление. а бонус за пополняху? он же до конца месяца в котором было перечисление.

Уточню. Отпишусь. Уточню. Отпишусь.

да уже выплатили вчера.

но странно что это не автоматом происходит а кто то кнопочку должен там не забыть нажать. выплатить то должны были еще в конце августа. да уже выплатили вчера.но странно что это не автоматом происходит а кто то кнопочку должен там не забыть нажать. выплатить то должны были еще в конце августа. mephala Повідомлень: 5358 З нами з: 07.04.14 Подякував: 73 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 15:04 Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав: Питання до оф предстваника.



Відповідно до

https://alfabank.ua/about/press/zmini-z ... tinum-1903



Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:



відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік)

упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік)

необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.



Важливо знати, що:



враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту;

покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються;

покупки враховуються по даті іх списання з рахунку, а не по даті виконання;

Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.



Я правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту?

Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні? Питання до оф предстваника.Відповідно доЯ правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту?Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome? Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?



12 червня цього року. 12 червня цього року. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 189 З нами з: 14.12.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 15:24 Flamingo написав: Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав: Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні? Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome? Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?

Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:

- бесплатный проход в Лаунжкей

- бесплатная упаковка багажа в Борисполе

- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)

- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.



При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:

Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).



Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей).

Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее.

Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.).

Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:- бесплатный проход в Лаунжкей- бесплатная упаковка багажа в Борисполе- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей).Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее.Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.).Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе



Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:) Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:) $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 189 З нами з: 14.12.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 15:31 Flamingo написав: Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав: Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні? Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome? Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?

Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:

- бесплатный проход в Лаунжкей

- бесплатная упаковка багажа в Борисполе

- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)

- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.



При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:

Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).



Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей).

Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее.

Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.).

Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:- бесплатный проход в Лаунжкей- бесплатная упаковка багажа в Борисполе- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей).Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее.Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.).Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе

Добрый день, получилось уточнить следующую инфо имеется ввиду первый раз по каждой услуге отдельно:

- визит в Лаунжкей - отдельно;

- упаковка багажа - отдельно.

По карте Инфинит - Велком период по каждой услуге также отдельно.

К сожалению, практических примеров пока не нашла Добрый день, получилось уточнить следующую инфоимеется ввиду первый раз по каждой услуге отдельно:- визит в Лаунжкей - отдельно;- упаковка багажа - отдельно.По карте Инфинит - Велком период по каждой услуге также отдельно.К сожалению, практических примеров пока не нашла Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 7016 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 15:38 Re: Альфа-Банк andriykulyk76 написав: Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:) Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:)

Ну тогда, Уважаемый представитель, я бы просил Вас отдельно прояснить вопрос по ситуации andriykulyk76 и, если это возможно - отдельно по той, что описал я Ну тогда, Уважаемый представитель, я бы просил Вас отдельно прояснить вопрос по ситуации andriykulyk76 и, если это возможно - отдельно по той, что описал я Flamingo

Повідомлень: 2853 З нами з: 20.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 вер, 2019 16:02 Flamingo написав: andriykulyk76 написав: Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:) Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:)

Ну тогда, Уважаемый представитель, я бы просил Вас отдельно прояснить вопрос по ситуации andriykulyk76 и, если это возможно - отдельно по той, что описал я Ну тогда, Уважаемый представитель, я бы просил Вас отдельно прояснить вопрос по ситуации andriykulyk76 и, если это возможно - отдельно по той, что описал я

Flaming, уже сделала запрос, жду ответ Flaming, уже сделала запрос, жду ответ Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 7016 З нами з: 18.02.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7547754875497550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Stringer,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: MASolomko vollena71 і 0 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє А-Банк 1 ... 1330 , 1331 , 1332

Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11 13316 1870319

vollena71 Сер 04 вер, 2019 16:17 Банк Альянс 1 ... 63 , 64 , 65

myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36 644 84093

mlynok Сер 04 вер, 2019 13:26 Идея Банк 1 ... 1633 , 1634 , 1635

Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49 Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49 16348 2325638

Flamingo Сер 04 вер, 2019 13:18