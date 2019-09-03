uaprofi написав:Alfa_Bank И опять доброе утро) Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"? На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг? проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут? кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ? Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать? это такая у Вас корпаративная культура?
Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение
uaprofi написав:Alfa_Bank И опять доброе утро) Интересно узнать почему сотрудники в отделениях Алла банка вводят клиентов в заблуждение фразой типа "укрсоца больше нет"? На уточняющий вопрос с какого числа нет - уже делается предположение что его просто не будет в октябре... если спросить с каккого числа или года - то оказываеться что они не знают. Вы их что гипнотизируете и дрессируете на трейнингаг? проверил ещё раз на сайте НБУ .. и шо там пишут? кому верить Вашим чудо сотрудникам на Бориспольской, начальнику этого чудо отделения или сайту НБУ? Вы можете объяснить почему в вашей организации принято постоянно врать клиентам и вводить их в заблуждения или чегото не договаривать? это такая у Вас корпаративная культура?
Добрый день. В отделении и менеджер, и начальник предоставили Вам информацию правильную. Ни слова от том, что АО "Укрсоцбанка" уже нет, не было! К сожалению, действительно, нет технической возможности решить Ваш вопрос как хотите Вы. Поэтому прошу дождаться озвученной даты, когда нужно повторно обратиться в отделение
Уважаемая, мне несколько раз повторили фразу "укрсоца больше нет" ... даже больше чем три раза ... и мне так и не удалось найти на бориспольской сотрудника укрсоца - и к это привели действия именно Ваших сотрудников - так как они без конца "пытались помочь" расказывая про свои внутрении инструкции и навязывая услуги Аллабанка
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:
відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік) упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік) необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.
Важливо знати, що:
враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту; покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються; покупки враховуються по даті іх списання з рахунку, а не по даті виконання; Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.
Я правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту? Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?
Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?
12 червня цього року.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76 написав:Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?
Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?
Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот: - бесплатный проход в Лаунжкей - бесплатная упаковка багажа в Борисполе - ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити) - скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.
При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:
Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).
Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей). Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее. Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.). Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе
Все правильно за винятком того що я вже встиг скористатись упаковкою багажу в червні:)
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76 написав:Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?
Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?
Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот: - бесплатный проход в Лаунжкей - бесплатная упаковка багажа в Борисполе - ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити) - скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.
При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:
Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).
Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей). Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее. Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.). Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе
Добрый день, получилось уточнить следующую инфо имеется ввиду первый раз по каждой услуге отдельно: - визит в Лаунжкей - отдельно; - упаковка багажа - отдельно. По карте Инфинит - Велком период по каждой услуге также отдельно. К сожалению, практических примеров пока не нашла