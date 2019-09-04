Flamingo написав:

Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав: Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні? Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome? Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?

Перша спроба використання будь-якого з аеропортових сервісів буде здійснена без перевірки на відповідність вимогам щодо витрат (незалежно від того, коли вона була здійснена).

Давайте я поясню в чем тут речь, поскольку меня этот вопрос как бы тоже волнует - просто карты у меня другого банка. Ни я, ни, полагаю, andriykulyk76 пока еще не воспользовались ни бесплатной упаковкой багажа ни ЛаунжКеем. Неразбериха возникает потому что сама Виза очень двояко пишет условия на своем сайте. В частности владельцам премиум карт предоставляется несколько льгот:- бесплатный проход в Лаунжкей- бесплатная упаковка багажа в Борисполе- ФастЛайн в Борисполе (для владельцев Сигнечуре и Инфинити)- скидка 50% на поездку в аэропорты на Uber.При этом с 1 августа этого года Визой были введены дополнительные условия для использования этими сервисами - траты по карте за последние 40-10 дней должны быть от 5К грн. для Платины, 20К для Инфини. Но если карту использовать для этих целей в первый раз то как бы присутствует Велком-предложение - наличие трат по карте не проверяется. Но этом момент написан на сайте Визы в вопросах и ответах витаевато. Вот цитата:Вот из этого текста не понятно что понимается под выражением "перша спроба будь-якого з аеропортових сервісів". Имеется в виду не будет проверяться первая попытка и по упаковке багажа, и по проходу по ФастЛайн (для инфинити), и по проходу в Лаунжкей? Или же упаковка багажа уже будет воспринята системой как использование Велком-предложения и уже в ФастЛайн (для инфинити) и в Лаунжкей система либо не пустит, либо возьмет за это 27 USD (Лаунжкей).Вот именно этот момент я так понимаю хотел уточнить andriykulyk76. То есть имея на руках карту, которая еще ни разу не использовалась - стоит ли бесплатно упаковывать багаж, будучи уверенным, что по ней же еще пустят и в ЛаунжКей. Либо же если упаковав багаж теряется право бесплатного прохода (поскольку 5000 грн. за последние 40-10 дней не потрачены) - то тогда ну его эту упаковку - поход в ЛаунжКей важнее.Как-то так. По уму конечно надо эти вопросы адресовать Визе, но у них нет мыла для обратной связи и чуть что они по этим программам рекомендуют обращаться в свой банк за разъяснениями, поскольку у разных укр. банков у них условия льгот отличаются (к примеру как писали на форуме по Платинам от РБА с 1 августа все осталось по старому - нет требования трат на 5000 грн.).Поэтому, уважаемый представитель, если Вам удастся прояснить данный момент - будет просто замечательно. Но если вдруг нет - будем тестировать "по живому" на себе