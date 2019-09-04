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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7548754975507551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:38

Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
Winstrolll
 
Повідомлень: 11
З нами з: 10.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:49

  Winstrolll написав:Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?

Да
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 20.03.15
Подякував: 48 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53

  Winstrolll написав:Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?

конечно ;)
Lost
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 07.02.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 7548754975507551
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