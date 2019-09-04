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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:38
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
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Winstrolll
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:49
Winstrolll написав:
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
Да
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Flamingo
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53
Winstrolll написав:
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
конечно
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Lost
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