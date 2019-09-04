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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:38
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
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Winstrolll
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:49
Winstrolll написав:
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
Да
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Flamingo
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53
Winstrolll написав:
Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
конечно
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Lost
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:15
В одном из банков алла групп - уже не отдают деньги
вот последствия предполагаемого слияния
или присоединения укросооца с шаллвой.
Будьте осторожны и бдительны! - возможно такое будет через пол года и в Алле
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:37
uaprofi написав:
В одном из банков алла групп - уже не отдают деньги
вот последствия предполагаемого слияния
или присоединения укросооца с шаллвой.
Будьте осторожны и бдительны! - возможно такое будет через пол года и в Алле
Так не отдает или не проводит перевод?
А вы собственно просили выдать вам деньги или нет?
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curiousobro
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:55
да я попросил - сделать перевод согласно их же тарифов и условий обслуживания. даже пошёл им на уступки - хотел делать несколько траншей, но согласился за один раз.
сегодня утром отзванилась некая особа - возможно с того отделения и сказала - что перевод делать не будет
- к тому же попутно раздавала совершенно не нужные советы как мне следует распоряжаться своими деньгами.
"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."
З.Ы.
кстати я даже подумал что она шутит, но деньги к вечеру тупо даже не были списаны
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:01
uaprofi написав:
да я попросил - сделать перевод согласно их же тарифов и условий обслуживания. даже пошёл им на уступки - хотел делать несколько траншей, но согласился за один раз.
сегодня утром отзванилась некая особа - возможно с того отделения и сказала - что перевод делать не будет
- к тому же попутно раздавала совершенно не нужные советы как мне следует распоряжаться своими деньгами.
"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."
З.Ы.
кстати я даже подумал что она шутит, но деньги к вечеру тупо даже не были списаны
Все ясно. Очередной шкандаль. Шо ж вас так в Аллу ненавистную тянет?
А шо девочка таки посоветовала, позвольте полюбопытствовать?
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curiousobro
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:06
удивляет как у такого обаяшки они(деньги)
вообще появились
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v57
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Додано: Сер 04 вер, 2019 23:16
curiousobro написав:
Шо ж вас так в Аллу ненавистную тянет?
вы же уже видели их анонс - очередной развод "Все для простачков"
Выбирай один из трех доступных кредитных лимитов 5 000, 10 000 или 15 000 гривен, и плати соответствующую ему фиксированную комиссию 10, 20 или 30 грн, только за дни пользования кредитом
Вы думаете там объясняют людям что за 100 грн - тоже нужно платить 10 грн в день?
и что когда долг на карте будет 5010 с карты будет не по 10 грн снимать , а по 20.Вы же понимаете, что условия хуже чем в ломбарде?
З.Ы.
но вопрос тут не в Алле уже тупо ждал ... когда нафиг всё закрою.
Но эти мр№3и подсунули такую подлянку с укрсосом - тупо не отдают проценты по вкладу
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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