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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7549755075517552>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:38

Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?
Winstrolll
 
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З нами з: 10.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:49

  Winstrolll написав:Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?

Да
Flamingo
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Повідомлень: 2856
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Подякував: 48 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53

  Winstrolll написав:Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?

конечно ;)
Lost
 
Повідомлень: 1363
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:55

да я попросил - сделать перевод согласно их же тарифов и условий обслуживания. даже пошёл им на уступки - хотел делать несколько траншей, но согласился за один раз.
сегодня утром отзванилась некая особа - возможно с того отделения и сказала - что перевод делать не будет - к тому же попутно раздавала совершенно не нужные советы как мне следует распоряжаться своими деньгами.
"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."


З.Ы.
кстати я даже подумал что она шутит, но деньги к вечеру тупо даже не были списаны
:evil:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:01

  uaprofi написав:да я попросил - сделать перевод согласно их же тарифов и условий обслуживания. даже пошёл им на уступки - хотел делать несколько траншей, но согласился за один раз.
сегодня утром отзванилась некая особа - возможно с того отделения и сказала - что перевод делать не будет - к тому же попутно раздавала совершенно не нужные советы как мне следует распоряжаться своими деньгами.
"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."


З.Ы.
кстати я даже подумал что она шутит, но деньги к вечеру тупо даже не были списаны
:evil:

Все ясно. Очередной шкандаль. Шо ж вас так в Аллу ненавистную тянет?

А шо девочка таки посоветовала, позвольте полюбопытствовать?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:06

удивляет как у такого обаяшки они(деньги)
вообще появились
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:16

  curiousobro написав:Шо ж вас так в Аллу ненавистную тянет?


вы же уже видели их анонс - очередной развод "Все для простачков"

Выбирай один из трех доступных кредитных лимитов 5 000, 10 000 или 15 000 гривен, и плати соответствующую ему фиксированную комиссию 10, 20 или 30 грн, только за дни пользования кредитом


Вы думаете там объясняют людям что за 100 грн - тоже нужно платить 10 грн в день?
и что когда долг на карте будет 5010 с карты будет не по 10 грн снимать , а по 20.

Вы же понимаете, что условия хуже чем в ломбарде?

З.Ы.
но вопрос тут не в Алле уже тупо ждал ... когда нафиг всё закрою.
Но эти мр№3и подсунули такую подлянку с укрсосом - тупо не отдают проценты по вкладу :evil:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:28

  uaprofi написав:но вопрос тут не в Алле уже тупо ждал ... когда нафиг всё закрою.
Но эти мр№3и подсунули такую подлянку с укрсосом - тупо не отдают проценты по вкладу :evil:


в кассе не выдают?
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:10

  Setta написав:
  uaprofi написав:но вопрос тут не в Алле уже тупо ждал ... когда нафиг всё закрою.
Но эти мр№3и подсунули такую подлянку с укрсосом - тупо не отдают проценты по вкладу :evil:


в кассе не выдают?

если я правильно понимаю деньги у него в укрсоце.
а он что то от аллы хочет.
так как если бы деньги были у алли то их можно просто заказать и забрать в кассе.
ну или варик просто тупит. как вон с той задолженностью в 5010 грн :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:16

  mephala написав:
  Setta написав:
  uaprofi написав:но вопрос тут не в Алле уже тупо ждал ... когда нафиг всё закрою.
Но эти мр№3и подсунули такую подлянку с укрсосом - тупо не отдают проценты по вкладу :evil:


в кассе не выдают?

если я правильно понимаю деньги у него в укрсоце.
а он что то от аллы хочет.


Та не верю, что касса аллы отказалась выдать ему вклад или проценты укрсоца.
Хочется заслушать таки докладчика ))
Setta
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