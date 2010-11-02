Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala написав:Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala написав:Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala, все правильно Вы поняли
Тогда смайлик ваш весьма не уместен, лучше решите вопрос де-факто теперь уже вашего клиента.
Setta ИМХО: во первых ему нужно писать в теме укрсоца во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен) ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами): Киев, ул. Бориспольская, 4 +38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22 Режим работы 09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы кассы 09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы зала самообслуживания Круглосуточно
mephala написав:Setta ИМХО: во первых ему нужно писать в теме укрсоца во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен) ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами): Киев, ул. Бориспольская, 4 +38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22 Режим работы 09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы кассы 09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы зала самообслуживания Круглосуточно
Это все верно, но есть такое понятие как клиентоориентированность. И я несколько удивлен "веселым" настроением официального представителя банка, который поглотил Укрсоц.
с чего вы взяли что укрсоц уже поглощен? насколько я знаю это два разных банка на данный момент. просто собственник один. вот когда они завершат слияние - тогда это будет один банк. а сейчас они как например тас и универсал. тас вам сильно будет решать проблемы универсала? или наоборот.