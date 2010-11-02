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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7549755075517552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:34

Setta
если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта.
что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу.
а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala
 
Повідомлень: 5365
З нами з: 07.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:45

  mephala написав:Setta
если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта.
что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу.
а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.

mephala, все правильно Вы поняли :D
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7017
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:01

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Setta
если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта.
что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу.
а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.

mephala, все правильно Вы поняли :D


Тогда смайлик ваш весьма не уместен, лучше решите вопрос де-факто теперь уже вашего клиента.
Setta
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Повідомлень: 653
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Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:13

Setta
ИМХО:
во первых ему нужно писать в теме укрсоца
во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен)
ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами):
Киев, ул. Бориспольская, 4
+38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22
Режим работы
09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные
Режим работы кассы
09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные
Режим работы зала самообслуживания
Круглосуточно
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mephala
 
Повідомлень: 5365
З нами з: 07.04.14
Подякував: 73 раз.
Подякували: 656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:49

  mephala написав:Setta
ИМХО:
во первых ему нужно писать в теме укрсоца
во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен)
ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами):
Киев, ул. Бориспольская, 4
+38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22
Режим работы
09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные
Режим работы кассы
09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные
Режим работы зала самообслуживания
Круглосуточно
Зображення


Это все верно, но есть такое понятие как клиентоориентированность.
И я несколько удивлен "веселым" настроением официального представителя банка, который поглотил Укрсоц.
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:15

Re: Альфа-Банк

с чего вы взяли что укрсоц уже поглощен?
насколько я знаю это два разных банка на данный момент. просто собственник один.
вот когда они завершат слияние - тогда это будет один банк.
а сейчас они как например тас и универсал.
тас вам сильно будет решать проблемы универсала? или наоборот.
mephala
 
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