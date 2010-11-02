Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala написав:Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala написав:Setta если у него деньги в укрсоце то как другой банк может выдать их в кассе? я так понял у него же валюта. что бы алла выдала то укрсоц должен инициировать перевод на аллу. а укрсоц везде закрыл свои отделения. кстати это девочки и могли иметь ввиду когда говорили ему что укрсоца нет.
mephala, все правильно Вы поняли
Тогда смайлик ваш весьма не уместен, лучше решите вопрос де-факто теперь уже вашего клиента.
Setta ИМХО: во первых ему нужно писать в теме укрсоца во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен) ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами): Киев, ул. Бориспольская, 4 +38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22 Режим работы 09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы кассы 09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы зала самообслуживания Круглосуточно
mephala написав:Setta ИМХО: во первых ему нужно писать в теме укрсоца во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен) ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами): Киев, ул. Бориспольская, 4 +38 (044) 390-94-01, 390-93-48, 390-91-64, 390-96-22 Режим работы 09:00-18:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы кассы 09:00-17:00, без перерыва, сб., вс. - выходные Режим работы зала самообслуживания Круглосуточно
Это все верно, но есть такое понятие как клиентоориентированность. И я несколько удивлен "веселым" настроением официального представителя банка, который поглотил Укрсоц.
с чего вы взяли что укрсоц уже поглощен? насколько я знаю это два разных банка на данный момент. просто собственник один. вот когда они завершат слияние - тогда это будет один банк. а сейчас они как например тас и универсал. тас вам сильно будет решать проблемы универсала? или наоборот.
mephala написав:ИМХО: во первых ему нужно писать в теме укрсоца во вторых ему нужно узнать есть ли лица в отделениях аллы наделенные полномочиями оформлять документы от лица укрсоца (такое было например в отделениях таса когда они оформляли доки от лица универсала. но перечень действий был сильно ограничен) ну и в третьих ему нужно штурмовать отделения не аллы а вот это (если оно конечно работает еще с физлицами): Киев, ул. Бориспольская, 4
писал. узнавал. штурмавал.
пишу и в этой теме так как: - деньги хотел перевести из Укрсоца - в Аллу - работники аллы однознгачно мешают найти и по адресу Бориспольская, 4 - работников Укрсоца или поговорить с ними - ну чтобы было понятно что это "за слиянияние" и как оно "замечательно" проходит
З.Ы. адрес на сайте был ещё два дня назад Бориспольская, 2 - изменили они его только после моих неодноератных обращений по указным на сайте банка и на сайте НБУ телефонам Укрсоца с работниками Укрсоца пока связаться не удалось работает только гарячая линия которая - принимает жалобы и говорит остатки по счетам
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642