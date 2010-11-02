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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7551755275537554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:24

  mephala написав:с чего вы взяли что укрсоц уже поглощен?
насколько я знаю это и по адресу Бориспольская, 4 - . просто собственник один.
вот когда они завершат слияние - тогда это будет один банк.
а сейчас они как например тас и универсал.
тас вам сильно будет решать проблемы универсала? или наоборот.


Браво!!!
а теперь кто совневается в моих словах, что у аллы работники говорят фразы типа "укрсоца больше нет" - зайдите в любое отделение Аллы и скажите что хотите например перечислить деньги на счёт в Укрсоц. :lol: :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:29

uaprofi
и что вы пытаетесь доказать своими штурмами отделений аллы?
что вам нужны шашечки вместо ехать? так это ваше право.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:33

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:а теперь кто совневается в моих словах, что у аллы работники говорят фразы типа "укрсоца больше нет" - зайдите в любое отделение Аллы и скажите что хотите например перечислить деньги на счёт в Укрсоц. :lol: :twisted:


а вы зайдите в любой другой банк Украины и попросите их об этом же. Какой ответ получите? На алле что ли свет клином сошелся?
Я вам еще раз повторяю - алла имеет отношение к укрсоцу такое же как и любой другой банк Украины.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:41

  mephala написав:
  uaprofi написав:а теперь кто совневается в моих словах, что у аллы работники говорят фразы типа "укрсоца больше нет" - зайдите в любое отделение Аллы и скажите что хотите например перечислить деньги на счёт в Укрсоц. :lol: :twisted:


а вы зайдите в любой другой банк Украины и попросите их об этом же. Какой ответ получите? На алле что ли свет клином сошелся?
Я вам еще раз повторяю - алла имеет отношение к укрсоцу такое же как и любой другой банк Украины.


ещё раз я пришёл на бориспольскую, 4 именно в отделение Укрсоца - по факту в том помещение где должен быть укрсоц - там однозначно можно было выделить только работников Аллы. причём через некоторое время они начали говорить что они "2 в 1" - ну я и попросил их после этого (так как они 2 в 1) сделать перевод средств - но этого (не смотря на то, что они 2 в 1) они не осилили
вот такой ребус
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:45

  mephala написав:и что вы пытаетесь доказать своими штурмами отделений аллы?
что вам нужны шашечки вместо ехать? так это ваше право


вы точно не работник Аллы? ведь именно там так всё перекручивают ...
слово "штурмавать" - употребили Вы - я же пришёл в одно единственное отделение Соца, а по факту там оказалась Вашаа любимая Алла
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:46

  uaprofi написав:ещё раз я пришёл на бориспольскую, 4 именно в отделение Укрсоца - по факту в том помещение где должен быть укрсоц - там однозначно можно было выделить только работников Аллы. причём через некоторое время они начали говорить что они "2 в 1" - ну я и попросил их после этого (так как они 2 в 1) сделать перевод средств - но этого (не смотря на то, что они 2 в 1) они не осилили
вот такой ребус

если они 2 в 1 то должны быть доки это подтверждающие.
если такие доки найдутся то узнаете как написать официальное обращение в укрсоцбанк и официально им заносите.
если они проигнорируют его выполнение - идете в НБУ
иначе никак если нет общего языка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:48

uaprofi, требуйте ВА в Укрсоце через НБУ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:57

  Flamingo написав:
  Winstrolll написав:Добрый день. Кто в курсе, при покупке билетов через booking.uz кэшбек по категории ЖД кассы начисляется?

Да



А кассы метро под эту категорию входят ???
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01

  abc111 написав:А кассы метро под эту категорию входят ???

Входят
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