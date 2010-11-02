Браво!!!
а теперь кто совневается в моих словах, что у аллы работники говорят фразы типа "укрсоца больше нет" - зайдите в любое отделение Аллы и скажите что хотите например перечислить деньги на счёт в Укрсоц.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:24
Браво!!!
а теперь кто совневается в моих словах, что у аллы работники говорят фразы типа "укрсоца больше нет" - зайдите в любое отделение Аллы и скажите что хотите например перечислить деньги на счёт в Укрсоц.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:29
uaprofi
и что вы пытаетесь доказать своими штурмами отделений аллы?
что вам нужны шашечки вместо ехать? так это ваше право.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:33
Re: Альфа-Банк
а вы зайдите в любой другой банк Украины и попросите их об этом же. Какой ответ получите? На алле что ли свет клином сошелся?
Я вам еще раз повторяю - алла имеет отношение к укрсоцу такое же как и любой другой банк Украины.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:41
ещё раз я пришёл на бориспольскую, 4 именно в отделение Укрсоца - по факту в том помещение где должен быть укрсоц - там однозначно можно было выделить только работников Аллы. причём через некоторое время они начали говорить что они "2 в 1" - ну я и попросил их после этого (так как они 2 в 1) сделать перевод средств - но этого (не смотря на то, что они 2 в 1) они не осилили
вот такой ребус
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:45
вы точно не работник Аллы? ведь именно там так всё перекручивают ...
слово "штурмавать" - употребили Вы - я же пришёл в одно единственное отделение Соца, а по факту там оказалась Вашаа любимая Алла
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:46
если они 2 в 1 то должны быть доки это подтверждающие.
если такие доки найдутся то узнаете как написать официальное обращение в укрсоцбанк и официально им заносите.
если они проигнорируют его выполнение - идете в НБУ
иначе никак если нет общего языка.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:48
uaprofi, требуйте ВА в Укрсоце через НБУ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:57
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