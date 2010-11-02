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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7551755275537554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:18

  andriykulyk76 написав:
  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Питання до оф предстваника.

Відповідно до
https://alfabank.ua/about/press/zmini-z ... tinum-1903

Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:

відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік)
упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік)
необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.

Важливо знати, що:

враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту;
покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються;
покупки враховуються по даті іх списання з рахунку, а не по даті виконання;
Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.

Я правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту?
Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?

Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?


12 червня цього року.

Доброго дня, andriykulyk76. Відповідь наступна:
так як нові умови діють з 01.08.2019, тому всі візити "ДО" цієї дати анулюються, і для клієнта візит в Лаунж, пакування багажу з 01.08.2019 буде вважатися як "перший", тобто без перевірки на суму покупок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:42

Flamingo, Lost спасибо!
Winstrolll
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:44

Alfa_Bank

подскажите, пожалуйста, есть ли информация, что эта банка НЕ разрешает отключить страховку?

1-2 месяца назад 1-3 раза писал в чат и прозьбой отключить, отключили. Но банка опять включила.


Если я хочу временно или постоянно закрыть карту с кредитным счетом, то я могу установить кред. лимит в 0грн и заблокировать карту в МБ ИЛИ необходимо через стационарный интернет-банкинг подать заявку на закрытие счета кредитной карты? (я не помню как это точно называется в интернет банкинге)

(мне не нужна кредитка, есть дебетные карты)

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proftpd66
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