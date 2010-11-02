Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:
відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік) упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік) необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.
Важливо знати, що:
враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту; покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються; покупки враховуються по даті іх списання з рахунку, а не по даті виконання; Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.
Я правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту? Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?
Доброго дня, andriykulyk76. Для того, щоб відповісти на друге запитання, потрібна додаткова інформація. Уточніть, будь ласка, коли саме Ви скористались безплатною упаковкою багажу Welcome?
12 червня цього року.
Доброго дня, andriykulyk76. Відповідь наступна: так як нові умови діють з 01.08.2019, тому всі візити "ДО" цієї дати анулюються, і для клієнта візит в Лаунж, пакування багажу з 01.08.2019 буде вважатися як "перший", тобто без перевірки на суму покупок.
подскажите, пожалуйста, есть ли информация, что эта банка НЕ разрешает отключить страховку?
1-2 месяца назад 1-3 раза писал в чат и прозьбой отключить, отключили. Но банка опять включила.
Если я хочу временно или постоянно закрыть карту с кредитным счетом, то я могу установить кред. лимит в 0грн и заблокировать карту в МБ ИЛИ необходимо через стационарный интернет-банкинг подать заявку на закрытие счета кредитной карты? (я не помню как это точно называется в интернет банкинге)
(мне не нужна кредитка, есть дебетные карты)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 05 вер, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
спасибо. это первое что я сделал - ознакомился с информацией на сайте НБУ проблема в том что на горячей линии Укрсоца - говорят что на Велика Васильківська, 100 - не обслуживают физ лиц, кроме того тот телефон что указан на сайте НБУ по нему нельзя дозвонится или отправить факс - просто идёт гудок после набора
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642