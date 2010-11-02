andriykulyk76 написав:

Для отримання доступу до таких сервісів в аеропортах, як:



відвідування мережі Lounge Key по світу (2 безкоштовних візита за календарний рік)

упаковка валізи у аеропорті «Бориспіль» (2 безкоштовні упаковки за календарний рік)

необхідно здійснювати Покупки карткою на загальну суму від 5 000 грн за період 30 +10 календарних днів до дати вильоту. Перевірка покупок почне діяти з 01.08.2019.



Важливо знати, що:



враховуються покупки списані у період 30 +10 календарних днів до дати вильоту;

покупки списані у останні 10 календарних днів до дати вильоту не враховуються;

покупки враховуються по даті іх списання з рахунку, а не по даті виконання;

Welcome умова – у разі користування сервісом вперше з моменту отримання картки, перевірка покупок не здійснюється, незалежно від дати першого користування.

Питання до оф предстваника.Відповідно доЯ правильно розумію, мають бути трати 5000грн в період з 40 по 11 дня до дати вильоту?Якщо я раніше вже скористався безплатною упаковкою багажу Welcome умова діє на Lounge Key чи вже ні?