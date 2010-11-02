Вы просто ее "готовить" не умеете и не имеете желания учится. А сама карта ИМХО не плохая.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:59
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:04
Жмите лучше мою рефералку
Получите 200 живых гривен при условии первой траты от 50 грн в течение месяца с момента получения кредитки.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:07
перепилили страницу входа ... теперь вообще не входит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:22
господа а єто шо?
по действующему логину не пускает
старій вход - профилактика
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:23
хос-па-диии, хорошо, шо я решил все делишки с Алкой теперь обтяпывать до 17:00
самая стрёмная банка стала, капец
А с виду красная, но реально редиска
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:24
кстати по єтому 0 800 50 43 50, что указан на первой ссылке прекрасно берет трубку Алла
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29
Re: Альфа-Банк
Інтернет-банкінг для підприємців
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:30
сюда они заманивают юр осиб
З.Ы.
или Вы думали, что коль там свинка на рисунки - то то особый вход для свинок?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
|