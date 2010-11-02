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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7552755375547555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:59

  uaprofi написав:v57

тут не могу её закрыть, а Вы открывать
ну...ну...

Вы просто ее "готовить" не умеете и не имеете желания учится. А сама карта ИМХО не плохая.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:04

  v57 написав:так шо жать шоб получить 200 за максимум?

там поділитись
і установити
где заказать и получить 200?

Жмите лучше мою рефералку https://alfarefferal.page.link/XqUk с мобильного с установленным мобильным приложением.
Получите 200 живых гривен при условии первой траты от 50 грн в течение месяца с момента получения кредитки.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:24

нда, вроде лучше орехов
шо за программа не знаю, но попробую
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:07

перепилили страницу входа ... теперь вообще не входит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:22

господа а єто шо?
https://ok.alfabank.com.ua/login

по действующему логину не пускает

старій вход - профилактика
https://my.alfabank.com.ua/login
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:23

  IMPRINTER написав:перепилили страницу входа ... теперь вообще не входит

хос-па-диии, хорошо, шо я решил все делишки с Алкой теперь обтяпывать до 17:00
самая стрёмная банка стала, капец :evil:
А с виду красная, но реально редиска :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:24

в андроид пускает
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:24

кстати по єтому 0 800 50 43 50, что указан на первой ссылке прекрасно берет трубку Алла
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:29

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:господа а єто шо?
https://ok.alfabank.com.ua/login

по действующему логину не пускает
Інтернет-банкінг для підприємців
https://ok.alfabank.com.ua/landing/main-ua.html
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:30

  IMPRINTER написав:господа а єто шо?
https://ok.alfabank.com.ua/login



сюда они заманивают юр осиб

З.Ы.
или Вы думали, что коль там свинка на рисунки - то то особый вход для свинок? :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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