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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7554755575567557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:57

ах молодца))) пронюхали нычку и потёрли)))
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:24

Ой, это все, меня залочили?
Ласкаво просимо!
Щоб продовжити введіть дату народження, номер картки, рахунку чи договору

а дальше:
Клієнт не найдений, перевірте правильність введених даних. Для першого входу в систему використайте номер картки, рахунку чи договору.

...а картинка на заставке -- типа я вверх ногами высоко вишу, голова кружится :mrgreen:

Альфа, отдай мои гроши, я выхожу на сл. остановке :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:26

не могу войти в Май Альфа Банк

что-то крутят и не прикрутят

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VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:29

а отето зелёная... жидкость, это Днепр в конце августа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:16

  v57 написав:так шо жать шоб получить 200 за максимум?

там поділитись
і установити
где заказать и получить 200?

И на каждом этапе общения с Аллой, уточняйте, что это карта по ссылке за 200+200, иначе будет как у меня.

Там все само (ну должно). Получаете ссылку, даете другу, он ее открывает именно в телефоне (приложение вроде надо поставить заранее, если не - оно напомнит). Вылезет мини анкета(фио и телефон), потом вопросы от Аллы будут по телефону. Далее получение карты с подписанием договора. Активация, первая трата от 50 грн. И через месяц вам обоим по 200 грн на карту капает. Это если все ОК:)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:34

  clientage написав:а отето зелёная... жидкость, это Днепр в конце августа?

похоже)))
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:51

Re: Альфа-Банк

Заходите по логину, по номеру карты не пускает
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:07

"Всех впускать - никого не выпускать" (с) - Самое интересное что зайти - зашла, а вот выйти через кнопу "выход" не даёт :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:18

Что за де***? Дальше ввода пароля из смс зайти не получается.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:22

я вошел
внутри тоже самое

войти можно
но нельзя выйти )
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IMPRINTER
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  #<1 ... 7554755575567557>
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