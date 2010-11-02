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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:57
ах молодца))) пронюхали нычку и потёрли)))
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:24
Ой, это все, меня залочили?
а дальше:
...а картинка на заставке -- типа я вверх ногами высоко вишу, голова кружится
Альфа, отдай мои гроши, я выхожу на сл. остановке
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:26
не могу войти в Май Альфа Банк
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:29
а отето зелёная... жидкость, это Днепр в конце августа?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:16
И на каждом этапе общения с Аллой, уточняйте, что это карта по ссылке за 200+200, иначе будет как у меня.
Там все само (ну должно). Получаете ссылку, даете другу, он ее открывает именно в телефоне (приложение вроде надо поставить заранее, если не - оно напомнит). Вылезет мини анкета(фио и телефон), потом вопросы от Аллы будут по телефону. Далее получение карты с подписанием договора. Активация, первая трата от 50 грн. И через месяц вам обоим по 200 грн на карту капает. Это если все ОК:)
Skiw
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:34
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:51
Re: Альфа-Банк
Заходите по логину, по номеру карты не пускает
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:07
"Всех впускать - никого не выпускать" (с) - Самое интересное что зайти - зашла, а вот выйти через кнопу "выход" не даёт
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:22
я вошел
внутри тоже самое
войти можно
но нельзя выйти )
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