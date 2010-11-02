я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ...
господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.
де*** б-ть !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29
я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ...
господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.
де*** б-ть !
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