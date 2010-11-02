RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7554755575567557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29

я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ... :twisted:

господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.

де*** б-ть !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36397
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5775 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 7554755575567557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, Stringer, tarasum і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 533, 534, 535
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5346 703700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 21:16
guntherhouse777
А-Банк 1 ... 1331, 1332, 1333
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13320 1871465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 21:16
Smitten
ОТП БАНК 1 ... 612, 613, 614
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6135 1398748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 20:22
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75561)
05.09.2019 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.