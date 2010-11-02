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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 755575567557755875597560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29

я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ... :twisted:

господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.

де*** б-ть !
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:43

Выйти из акка теперь можно тока закрыв браузер даже не страницу а сам браузе
Какие при***....
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:47

и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
занавес.
пацаны поработали ... мишу наипали - бабки освоили на кусок говна
У Р О Д Ы БЕЗРУКИЕ ГОРИТЕ В АДУ
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:51

  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
занавес.

Да, веб-версия выручала, когда надо было посмотреть проводки в дороге.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:55

  wig написав:
  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
занавес.

Да, веб-версия выручала, когда надо было посмотреть проводки в дороге.


просто эти идиоты не настроили правильно .. после ввода пароля из смс в веб версии в мобильном браузеоре цифры не переходят автоматом на сл позицию и надо вручную выставлять каждую цифру ... а когда ввел четвертую оно автоматом там должно перенаправить, но криворуки это не затестили и запустили очередное говно ...
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:57

  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
Не паникуйте, Маэстро! Всё нормально входит в вэб версию со смарта. Тока для пользования большего количества аккаунтов чем один, не стоит делать пристрий доверенным, во избежание геморроя :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:00

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
Не паникуйте, Маэстро! Всё нормально входит в вэб версию со смарта. Тока для пользования большего количества аккаунтов чем один, не стоит делать пристрий доверенным, во избежание геморроя :wink:


возможно зависит от модели ...
вы когда вводите пароль из смс - йиры сами сдвигаются на сл позицию или вручную смещаете? у меня сами не сдвигаются как при вводе на ПК ... и после ввода 4 цифры ничего не происходит
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:00

  Кассандра написав:
  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
Не паникуйте, Маэстро! Всё нормально входит в вэб версию со смарта. Тока для пользования большего количества аккаунтов чем один, не стоит делать пристрий доверенным, во избежание геморроя :wink:


Как его сделать доверенным, если циферки не перескакивают и после последней нет кнопки ДАЛЕЕ???
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:02

господа. давайте создавать петицию к руководству аллы ...
это вообще за гранью ...
эти вредители запустили абсолюно левейший продукты не затестив его ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:04

IMPRINTER & WachtAmRhein цифирки перемещаются сами, после ввода последней начинает автоматический вход в маб, что-то типа как в П24 после ввода 4-х буквенного пароля из смс. И тут даже выйти можно при помощи кнопы "выход" :wink:
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 05 вер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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