я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ...
господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.
де*** б-ть !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:29
я в шоке эти при*** сделали так, что теперь на одном компе юзать разные акк это ацццкий ад становится ...
господи иисусе пошли на этих при*** диарею полугодовую и спрячь туалетную бумагу. аминь.
покращили в общем.
де*** б-ть !
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:43
Выйти из акка теперь можно тока закрыв браузер даже не страницу а сам браузе
Какие при***....
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:47
и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
занавес.
пацаны поработали ... мишу наипали - бабки освоили на кусок говна
У Р О Д Ы БЕЗРУКИЕ ГОРИТЕ В АДУ
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:51
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:55
просто эти идиоты не настроили правильно .. после ввода пароля из смс в веб версии в мобильном браузеоре цифры не переходят автоматом на сл позицию и надо вручную выставлять каждую цифру ... а когда ввел четвертую оно автоматом там должно перенаправить, но криворуки это не затестили и запустили очередное говно ...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:57
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:00
возможно зависит от модели ...
вы когда вводите пароль из смс - йиры сами сдвигаются на сл позицию или вручную смещаете? у меня сами не сдвигаются как при вводе на ПК ... и после ввода 4 цифры ничего не происходит
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:00
Как его сделать доверенным, если циферки не перескакивают и после последней нет кнопки ДАЛЕЕ???
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:02
господа. давайте создавать петицию к руководству аллы ...
это вообще за гранью ...
эти вредители запустили абсолюно левейший продукты не затестив его ...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:04
IMPRINTER & WachtAmRhein цифирки перемещаются сами, после ввода последней начинает автоматический вход в маб, что-то типа как в П24 после ввода 4-х буквенного пароля из смс. И тут даже выйти можно при помощи кнопы "выход"
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 05 вер, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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