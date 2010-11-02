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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75567557755875597560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05

  wig написав:
  IMPRINTER написав:и еще !
в веб версию с мобильного войти нельзя !!!
занавес.

Да, веб-версия выручала, когда надо было посмотреть проводки в дороге.

Да и срочный перевод можно было сделать, когда нет рядом компа. Неожиданное обновление, которое лишает клиента возможности использовать функционал, недоступный в альфа-мобайл.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05

  Кассандра написав:IMPRINTER & WachtAmRhein цифирки перемещаются сами, после ввода последней начинает автоматический вход в маб, что-то типа как в П24 после ввода 4-х буквенного пароля из смс


Ну вот, а у нас сами не перемещаются. Поэтому последний шаг не завершаетс и войти нельзя.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:06

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:IMPRINTER & WachtAmRhein цифирки перемещаются сами,

Браузер? ОС?
stryzhko
 
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Реакция форумчан на новинку

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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:10

stryzhko Хром в паре с Андрюшей, как подсказывает сынуля :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:11

  Кассандра написав:stryzhko Хром в паре с Андрюшей, как подсказывает сынуля :wink:


Дефолтный браузер тоже самое.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:14

  stryzhko написав:Браузер? ОС?

Андроид 8.1, встроенный браузер от сайоми. Страница даже не загружается, только мигает курсор на пустой странице.
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 05 вер, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:17

Re: Альфа-Банк

Нормально с телефона заходит в МАБ, чего вы жути нагоняете
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:22

  stryzhko написав:
Кассандра написав:IMPRINTER & WachtAmRhein цифирки перемещаются сами,

Браузер? ОС?


браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)
ОС Андроид 10.3.1.0
телефон Сяоми
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 05 вер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:23

Кассандра В мене на сабжі Алла подружилася з лисицею, з хромом не захотіла :D
stryzhko
 
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