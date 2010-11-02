Да и срочный перевод можно было сделать, когда нет рядом компа. Неожиданное обновление, которое лишает клиента возможности использовать функционал, недоступный в альфа-мобайл.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05
Да и срочный перевод можно было сделать, когда нет рядом компа. Неожиданное обновление, которое лишает клиента возможности использовать функционал, недоступный в альфа-мобайл.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:05
Ну вот, а у нас сами не перемещаются. Поэтому последний шаг не завершаетс и войти нельзя.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:06
Re: Альфа-Банк
Браузер? ОС?
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:10
Реакция форумчан на новинку
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:11
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:14
Андроид 8.1, встроенный браузер от сайоми. Страница даже не загружается, только мигает курсор на пустой странице.
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 05 вер, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:17
Re: Альфа-Банк
Нормально с телефона заходит в МАБ, чего вы жути нагоняете
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:22
браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)
ОС Андроид 10.3.1.0
телефон Сяоми
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 05 вер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:23
Кассандра В мене на сабжі Алла подружилася з лисицею, з хромом не захотіла
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