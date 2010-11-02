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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:30
А капча у всех активируется теперь? Меня заставляет считать мосты, машины, которые за деревьями прячутся. Чо за маразм?
Вводить своё ДР, которое я уже ненавижу -- ещё маразм
Зачем это все? Кто там такой маразматичный у Алки?
Шо мало ИБ на посмотреть? Ну ниде до такого маразма не дошли!
Дайте спокойно поработать и перелогиниться, если нам в семье нуна
Интерестно, а как на рабочем айпишнике теперь 10..15 экков будут работать?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:31
IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)
Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))
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stryzhko
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:32
clientage написав:
А капча у всех активируется теперь? Меня заставляет считать мосты, машины, которые за деревьями прячутся. Чо за маразм?
Вводить своё ДР, которое я уже ненавижу -- ещё маразм
Зачем это все? Кто там такой маразматичный у Алки?
Шо мало ИБ на посмотреть? Ну ниде до такого маразма не дошли!
Дайте спокойно поработать и перелогиниться, если нам в семье нуна
Интерестно, а как на рабочем айпишнике теперь 10..15 экков будут работать?
Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.
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wig
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:35
stryzhko написав:
IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)
Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))
Да, у меня из Мозилы нормально выходит, в Хроме нельзя выйти из экка
wig написав:
Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.
так шо куки чистить перед входом в новый экк?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:39
Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:45
IMPRINTER написав:
Выйти из акка теперь можно тока закрыв браузер даже не страницу а сам браузе
Какие при***....
У меня даже перезаход не помогает (в киберфокс)
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Bosstone
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:48
clientage написав: wig написав:
Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.
так шо куки чистить перед входом в новый экк?
Алла нас так учит финграмотности: выходя из кабинета почисти куки)
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Bosstone
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:49
WachtAmRhein написав:
Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?
тут другой восрос в том.... что за 5 минут тут всплыли на поверхность все баги ...
а что делали эти говноразработчики запустив этот косой/кривую обнову?
за и вообще эжта привязка к компу ... чтоб перезайти в акк надо 5 минут потратить ... вводить ДР смс и процее?
они что не знают что люди иногда живут семьями и не у всех один комп на каждого в доме ...
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:50
clientage написав: stryzhko написав:
IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)
Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))
Да, у меня из Мозилы нормально выходит, в Хроме нельзя выйти из экка
wig написав:
Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.
так шо куки чистить перед входом в новый экк?
Файл - новое приватное окно.
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wig
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