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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7557755875597560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:30

А капча у всех активируется теперь? Меня заставляет считать мосты, машины, которые за деревьями прячутся. Чо за маразм? :evil:
Вводить своё ДР, которое я уже ненавижу -- ещё маразм
Зачем это все? Кто там такой маразматичный у Алки?
Шо мало ИБ на посмотреть? Ну ниде до такого маразма не дошли! :evil:
Дайте спокойно поработать и перелогиниться, если нам в семье нуна :evil:
Интерестно, а как на рабочем айпишнике теперь 10..15 экков будут работать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:31

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)

Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:32

  clientage написав:А капча у всех активируется теперь? Меня заставляет считать мосты, машины, которые за деревьями прячутся. Чо за маразм? :evil:
Вводить своё ДР, которое я уже ненавижу -- ещё маразм
Зачем это все? Кто там такой маразматичный у Алки?
Шо мало ИБ на посмотреть? Ну ниде до такого маразма не дошли! :evil:
Дайте спокойно поработать и перелогиниться, если нам в семье нуна :evil:
Интерестно, а как на рабочем айпишнике теперь 10..15 экков будут работать?

Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:35

  stryzhko написав:
IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)

Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))

Да, у меня из Мозилы нормально выходит, в Хроме нельзя выйти из экка

  wig написав:Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.

так шо куки чистить перед входом в новый экк?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:39

Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:45

  IMPRINTER написав:Выйти из акка теперь можно тока закрыв браузер даже не страницу а сам браузе
Какие при***....

У меня даже перезаход не помогает (в киберфокс)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:45

  stryzhko написав:Кассандра В мене на сабжі Алла подружилася з лисицею, з хромом не захотіла :D

Ну вот и чудненько, мы же знаем, что Алла - барышня гонористая и что к ней всегда особый подход нужен :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:48

  clientage написав:
  wig написав:Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.

так шо куки чистить перед входом в новый экк?

Алла нас так учит финграмотности: выходя из кабинета почисти куки)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:49

  WachtAmRhein написав:Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?


тут другой восрос в том.... что за 5 минут тут всплыли на поверхность все баги ...
а что делали эти говноразработчики запустив этот косой/кривую обнову?
за и вообще эжта привязка к компу ... чтоб перезайти в акк надо 5 минут потратить ... вводить ДР смс и процее?
они что не знают что люди иногда живут семьями и не у всех один комп на каждого в доме ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:50

  clientage написав:
  stryzhko написав:
IMPRINTER написав:браузеры - ВСЕ (опера, хром, родной от сяоми)

Спробуй мозілу. В мене лише з ним циферки почали стрибати)))

Да, у меня из Мозилы нормально выходит, в Хроме нельзя выйти из экка

  wig написав:Оно не по ip смотрит, а пишет в куки deviceToken и фингерпринт.

так шо куки чистить перед входом в новый экк?

Файл - новое приватное окно.
wig
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