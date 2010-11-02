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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:52
WachtAmRhein написав:Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?
Ну, зрівняв... з...)) Мозіла - 2 місце в світі по популярності, а в ФРН на першому)) Хоча 3 роки не юзав, до сьогоднішнього дня, дякуючи криворуким тестерам. Працювати то повинно, але ж маємо, що маємо. Дивує, що не в п'ятницю ввечері викотили ноухау.
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stryzhko
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:53
wig написав:
Файл - новое приватное окно.
Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.
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Bosstone
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:56
Bosstone написав: wig написав:
Файл - новое приватное окно.
Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.
Куки оставьте для себя, а новое приватное окно - если захочется войти в другой акк. Если постоянно надо входить в разные акки - та же мозила поддерживает несколько профилей.
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wig
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:08
wig написав: Bosstone написав: wig написав:
Файл - новое приватное окно.
Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.
Куки оставьте для себя, а новое приватное окно - если захочется войти в другой акк. Если постоянно надо входить в разные акки - та же мозила поддерживает несколько профилей.
просто почему мы должны так излавчаться для того чтоб просто войти в свой ИБ?
почему эти при*** которые протранжирили бабки и сделаи кусок *г**** вообще за это получили зарплату вместо волчьего билета?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:30
это Вам всем повезло Вы хоть както заходите
у меня просто тупо после подсчёта светофоров и машинок (это что совсем еб@№улись?)
выдаёт "клиент ненадыйний" и досвидос
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Чет 05 вер, 2019 23:33
IMPRINTER написав:
и сделаи кусок *г****
да всё так и было задумано - а представьте у кого РД 6,7,8,9 ? этож сколько денежек банк наварит. молоджчаги программёры! так держать!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:00
да действительно через мозиллу в веб версию войти с мобильного можно - но через светофоры и переходы ... хром не просит рекапчу
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:10
uaprofi написав:
это Вам всем повезло Вы хоть както заходите
у меня просто тупо после подсчёта светофоров и машинок (это что совсем еб@№улись?)
выдаёт "клиент ненадыйний" и досвидос
Зря вы писали, что карту закрываете, вот Алка просекла уже и через МАБ)
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:42
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
и сделаи кусок *г****
да всё так и было задумано - а представьте у кого РД 6,7,8,9 ? этож сколько денежек банк наварит. молоджчаги программёры! так держать!
а я гороскоп по радиу седня слышал. 6-7 число плохие дни что бы тратить деньги.
от и беспокоятся про клиента что бы в плохой день не тратили
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mephala
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 03:52
Аллочка решила экономить не только бесплатном для клиента телефонного номера поддержки, но и на бета-тестерах
В МАБ через мобильное приложение Chrome, которое стоит на большинство устройствах на платформе Android, не зайти.
Хоть бы перед выкатом внутри банка тестировали...
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MASolomko
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