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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7557755875597560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:52

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Пздц, может Амиго поставить или какой-нибудь мэйлру, чтобы работало нормально?
Ну, зрівняв... з...)) Мозіла - 2 місце в світі по популярності, а в ФРН на першому)) Хоча 3 роки не юзав, до сьогоднішнього дня, дякуючи криворуким тестерам. Працювати то повинно, але ж маємо, що маємо. Дивує, що не в п'ятницю ввечері викотили ноухау.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:53

  wig написав:Файл - новое приватное окно.

Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:56

  Bosstone написав:
  wig написав:Файл - новое приватное окно.

Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.

Куки оставьте для себя, а новое приватное окно - если захочется войти в другой акк. Если постоянно надо входить в разные акки - та же мозила поддерживает несколько профилей.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:08

  wig написав:
  Bosstone написав:
  wig написав:Файл - новое приватное окно.

Так там все по новой просит подтвердить. Может, быстрее будет почистить куки.

Куки оставьте для себя, а новое приватное окно - если захочется войти в другой акк. Если постоянно надо входить в разные акки - та же мозила поддерживает несколько профилей.


просто почему мы должны так излавчаться для того чтоб просто войти в свой ИБ?
почему эти при*** которые протранжирили бабки и сделаи кусок *г**** вообще за это получили зарплату вместо волчьего билета?
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:30

это Вам всем повезло Вы хоть както заходите
у меня просто тупо после подсчёта светофоров и машинок (это что совсем еб@№улись?)
выдаёт "клиент ненадыйний" и досвидос
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:33

  IMPRINTER написав:и сделаи кусок *г****

да всё так и было задумано - а представьте у кого РД 6,7,8,9 ? этож сколько денежек банк наварит. молоджчаги программёры! так держать!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:00

да действительно через мозиллу в веб версию войти с мобильного можно - но через светофоры и переходы ... хром не просит рекапчу
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:10

  uaprofi написав:это Вам всем повезло Вы хоть както заходите
у меня просто тупо после подсчёта светофоров и машинок (это что совсем еб@№улись?)
выдаёт "клиент ненадыйний" и досвидос

Зря вы писали, что карту закрываете, вот Алка просекла уже и через МАБ)
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:42

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:и сделаи кусок *г****

да всё так и было задумано - а представьте у кого РД 6,7,8,9 ? этож сколько денежек банк наварит. молоджчаги программёры! так держать!

а я гороскоп по радиу седня слышал. 6-7 число плохие дни что бы тратить деньги.
от и беспокоятся про клиента что бы в плохой день не тратили :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 03:52

Re: Альфа-Банк

Аллочка решила экономить не только бесплатном для клиента телефонного номера поддержки, но и на бета-тестерах :D

В МАБ через мобильное приложение Chrome, которое стоит на большинство устройствах на платформе Android, не зайти. :( Хоть бы перед выкатом внутри банка тестировали...
MASolomko
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