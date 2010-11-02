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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:19
В мене не входить через Мозілу. Win7 остання версія. Ввожу логін і дату народження і ні фіга не відбувається.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:20
Alfa_Bank добрый день. А с чем связан факт, что маб теперь не работает на мобильном сафари(браузер). После прохождения рекапчи, при входе по логину+дате рождения, нету смены окна ввода, на окно ввода пароля. В хроме все работает. Последняя версия ИОС 12.4.1.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:23
Кабздєц. Ну й тпняком став МАБ. Пройшов квест, а воно не підгружає нічого...
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25
Лучше хай смузисты убьются апстену
... делайте хоть что-нибудь!
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