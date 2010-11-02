RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7558755975607561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:19

Re: Альфа-Банк

В мене не входить через Мозілу. Win7 остання версія. Ввожу логін і дату народження і ні фіга не відбувається.
Кочевник
 
Повідомлень: 906
З нами з: 16.02.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:20

Alfa_Bank добрый день. А с чем связан факт, что маб теперь не работает на мобильном сафари(браузер). После прохождения рекапчи, при входе по логину+дате рождения, нету смены окна ввода, на окно ввода пароля. В хроме все работает. Последняя версия ИОС 12.4.1.
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 14.06.12
Подякував: 513 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:23

Re: Альфа-Банк

Кабздєц. Ну й тпняком став МАБ. Пройшов квест, а воно не підгружає нічого...
Кочевник
 
Повідомлень: 906
З нами з: 16.02.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25

Лучше хай смузисты убьются апстену :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29108
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2331 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7558755975607561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1331, 1332, 1333
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13326 1871757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 23:06
Дядя Дима
Банк Глобус 1 ... 533, 534, 535
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5346 703854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 21:16
guntherhouse777
ОТП БАНК 1 ... 612, 613, 614
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6135 1398818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 20:22
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75604)
06.09.2019 07:25
Беларусь (543)
06.09.2019 06:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.