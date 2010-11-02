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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:19
Re: Альфа-Банк
В мене не входить через Мозілу. Win7 остання версія. Ввожу логін і дату народження і ні фіга не відбувається.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:20
Alfa_Bank добрый день. А с чем связан факт, что маб теперь не работает на мобильном сафари(браузер). После прохождения рекапчи, при входе по логину+дате рождения, нету смены окна ввода, на окно ввода пароля. В хроме все работает. Последняя версия ИОС 12.4.1.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:23
Re: Альфа-Банк
Кабздєц. Ну й тпняком став МАБ. Пройшов квест, а воно не підгружає нічого...
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02
Альфа проводит ребрендинг в БДСМ-банк?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:11
С утра стало ещё хуже, теперь дальше логина и даты рождения не пускает!!!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:17
Re: Альфа-Банк
Скоты - маразматики. Ввёл три раза капчу и не пускает...
Зачем всё это? Может кто-то объяснить?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:26
Re: Альфа-Банк
Альфа-банк, у меня завтра РД, сегодня последний рабочий день для погашения, не могу зайти в ИБ. Как будет развиваться эта ситуация?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38
Re: Альфа-Банк
В чате рекомендуют пользоваться мобильным приложением.
Отак от.
Сейчас невозможно зайти ни с одного браузера. Чистка куков, приватные окна - нифига не помогает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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