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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7559756075617562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:19

Re: Альфа-Банк

В мене не входить через Мозілу. Win7 остання версія. Ввожу логін і дату народження і ні фіга не відбувається.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:20

Alfa_Bank добрый день. А с чем связан факт, что маб теперь не работает на мобильном сафари(браузер). После прохождения рекапчи, при входе по логину+дате рождения, нету смены окна ввода, на окно ввода пароля. В хроме все работает. Последняя версия ИОС 12.4.1.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:23

Re: Альфа-Банк

Кабздєц. Ну й тпняком став МАБ. Пройшов квест, а воно не підгружає нічого...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:25

Лучше хай смузисты убьются апстену :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02

Альфа проводит ребрендинг в БДСМ-банк?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:09

Адка-банк :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:11

С утра стало ещё хуже, теперь дальше логина и даты рождения не пускает!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:17

Re: Альфа-Банк

Скоты - маразматики. Ввёл три раза капчу и не пускает...
Зачем всё это? Может кто-то объяснить?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:26

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, у меня завтра РД, сегодня последний рабочий день для погашения, не могу зайти в ИБ. Как будет развиваться эта ситуация?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38

Re: Альфа-Банк

В чате рекомендуют пользоваться мобильным приложением.
Отак от.
Сейчас невозможно зайти ни с одного браузера. Чистка куков, приватные окна - нифига не помогает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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