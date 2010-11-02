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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:50
Фантом написав:Скоты - маразматики. Ввёл три раза капчу и не пускает...
Зачем всё это? Может кто-то объяснить?
Полностью поддерживаю.
Горячка говорит: С целью безопасности был изменён вход и наблюдается массовая проблема. Срок решения до 7 раб. дней.
Может уже ВА ? Как раз пятница.
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lel
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:58
lel Ну теперь безопасность на "уровне" - день рождения, смс, пароль, капча и всё равно не пускает. Рукожопы, только ломать могут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:02
Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
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lel
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:06
Жестяк. Как можно было ввести новую систему Му Альфа не оттестировав её? Они онлайн ловят ошибки????
Хром вообще не видит капчи, Експлоурер видит капчу но не реагирует на неё, оправляя по кругу...
Куда катится Алла
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skorpi
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11
Короче всем по 300 орехов в день, пока не заработает. Дбл блд
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