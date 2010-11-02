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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7559756075617562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:50

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:Скоты - маразматики. Ввёл три раза капчу и не пускает...
Зачем всё это? Может кто-то объяснить?
Полностью поддерживаю.
Горячка говорит: С целью безопасности был изменён вход и наблюдается массовая проблема. Срок решения до 7 раб. дней.
Может уже ВА ? Как раз пятница.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:58

lel Ну теперь безопасность на "уровне" - день рождения, смс, пароль, капча и всё равно не пускает. Рукожопы, только ломать могут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:02

Re: Альфа-Банк

Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
lel
 
Повідомлень: 2271
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:06

Жестяк. Как можно было ввести новую систему Му Альфа не оттестировав её? Они онлайн ловят ошибки????

Хром вообще не видит капчи, Експлоурер видит капчу но не реагирует на неё, оправляя по кругу...

Куда катится Алла :shock:
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11

Короче всем по 300 орехов в день, пока не заработает. Дбл блд
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:13

Даже приват перестал требовать пароли из смс, уже долгое время логин/пароль и все.

А тут маразм крепчает.
WachtAmRhein
 
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