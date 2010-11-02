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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75617562756375647565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:43

Re: Альфа-Банк

lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:48

  WachtAmRhein написав:Даже приват перестал требовать пароли из смс, уже долгое время логин/пароль и все.
А тут маразм крепчает.

Приват дает возможность выбора.
Лично я выбрал опцию ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ подтверждение по смс/звонком для входа в П24.

Похоже у оф. представителя сегодня будет сложный день :shock:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:54

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Мне не удалось. Пополнил другим сервисом и сразу отправил СЭПы по шаблонам. Ну хоть так.
Но напрягает...
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:57

Ну что...
РД - 7го. Зайти в МАБ не могу. Ввел и логин, и номер карты, и дату рождения - глухо. Нажимаю "Продолжить", в ответ - тишина...

На горлинии поют "проблема решится в течение дня". На мой вопрос "А как гасить", предложили проехаться в отделение.

Это финиш. Уважаемый представитель Альфа-банка, Вы понимаете, что это - "залет", как говорили в армии? И за такое одними сорри-бонусами не отделаться!
Это черти что вообще!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:58

Re: Альфа-Банк

lel написав:
2XL написав:
lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Мне не удалось. Пополнил другим сервисом и сразу отправил СЭПы по шаблонам. Ну хоть так.
Но напрягает...
И так в напряжении из-за протяжки СЭПов на следующий день и тут ещё такая канитель...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:04

В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:05

  Кассандра написав:В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как :roll:


я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:10

  Фантом написав:В чате рекомендуют пользоваться мобильным приложением.
Отак от.

И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как :roll:


я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
В Сяоми можно клонировать приложение. Если нужно больше - app cloner в помощь
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2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:16

Re: Альфа-Банк

mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.

Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.
stryzhko
 
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