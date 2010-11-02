|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:43
lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:48
WachtAmRhein написав:
Даже приват перестал требовать пароли из смс, уже долгое время логин/пароль и все.
А тут маразм крепчает.
Приват дает возможность выбора.
Лично я выбрал опцию ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ подтверждение по смс/звонком для входа в П24.
Похоже у оф. представителя сегодня будет сложный день
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:54
2XL написав:
lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Мне не удалось. Пополнил другим сервисом и сразу отправил СЭПы по шаблонам. Ну хоть так.
Но напрягает...
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:57
Ну что...
РД - 7го. Зайти в МАБ не могу. Ввел и логин, и номер карты, и дату рождения - глухо. Нажимаю "Продолжить", в ответ - тишина...
На горлинии поют "проблема решится в течение дня". На мой вопрос "А как гасить", предложили проехаться в отделение.
Это финиш. Уважаемый представитель Альфа-банка, Вы понимаете, что это - "залет", как говорили в армии? И за такое одними сорри-бонусами не отделаться!
Это черти что вообще!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3086
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:58
lel написав: 2XL написав:
lel написав:Горячка посоветовала пользоваться моб.приложением- попробовал пополнить дебитку картой др.банка.
" невозможно выполнить данную операцию"
У меня получилось пополнить и отправить на кредитку по реквизитам. Если дойдет - карта в нуле и ну его в пень. Орехами в бете, где пишут постоянно об ошибках, тоже не пользуюсь.
Рабочую когда то систему превратили в порно.
Мне не удалось. Пополнил другим сервисом и сразу отправил СЭПы по шаблонам. Ну хоть так.
Но напрягает...
И так в напряжении из-за протяжки СЭПов на следующий день и тут ещё такая канитель...
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:04
В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:05
Кассандра написав:
В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как
я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36409
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5778 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:10
Фантом написав:
В чате рекомендуют пользоваться мобильным приложением.
Отак от.
И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5373
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12
IMPRINTER написав: Кассандра написав:
В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как
я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
В Сяоми можно клонировать приложение. Если нужно больше - app cloner в помощь
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3126
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:16
mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38
|18519
|
|
|13326
|1871854
|
|
|5346
|703903
|
|