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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7562756375647565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:16

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Это черти что вообще!
Я прочел как:
Это, черти, что вообще?!
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:21

  stryzhko написав:
mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.

Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.

это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:21

Re: Альфа-Банк

Заработал вход в МАБ
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:22

Искатель Аналогично,после нажатия "Продолжить" тишина. Вспомнил,что в настройках включен русский язык,нажал вверху справа кнопку "RU" и снова "Продолжить" и впустило... Не знаю связано ли это,но так получилось войти.
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:22

Re: Альфа-Банк

Судя по тому, что происходит, то складывается впечатление, что они прикрутили "фасадную" сесурити с которой потом шлют в старый добрый МАБ. И, видать, на стыке (интеграции) этих 2х систем все работает "не очень".
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23

  stadtisch написав:Искатель Аналогично,после нажатия "Продолжить" тишина. Вспомнил,что в настройках включен русский язык,нажал вверху справа кнопку "RU" и снова "Продолжить" и впустило... Не знаю связано ли это,но так получилось войти.

Там сервис сейчас рандомно пропускает кого-то на следующий этап. Мне пока удалось добраться только до стандартной плашки МАБа:

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24

Re: Альфа-Банк

mephala написав:это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?

Без шаблонів. Платіж клієнту Альфа-Банк/по номеру рахунку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  stryzhko написав:
mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.

Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.

это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
Посмотреть и записать реквизиты карты и отправить СЭП. Правда, утренний поезд уже пропустили.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:29

  2XL написав:
IMPRINTER написав:
  Кассандра написав:В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как :roll:


я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
В Сяоми можно клонировать приложение. Если нужно больше - app cloner в помощь


Можно. Но вот алла и лочит акки за такой вход.
А Через аппклонеровкий уде нельзя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:30

  IMPRINTER написав:
просто почему мы должны так излавчаться для того чтоб просто войти в свой ИБ?
почему эти при*** которые протранжирили бабки и сделаи кусок *г**** вообще за это получили зарплату вместо волчьего билета?

По этому поводу мы можем и дальше бурчать, но прогресс не остановить.
Места профессиональных программистов все чаще будут занимать самозванцы-смузехлебы.
wig
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