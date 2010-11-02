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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:16
Искатель написав:Это черти что вообще!
Я прочел как:
Это, черти, что вообще?!
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:21
stryzhko написав:
mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.
это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
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mephala
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:21
Заработал вход в МАБ
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:22
Искатель Аналогично,после нажатия "Продолжить" тишина. Вспомнил,что в настройках включен русский язык,нажал вверху справа кнопку "RU" и снова "Продолжить" и впустило... Не знаю связано ли это,но так получилось войти.
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stadtisch
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:22
Судя по тому, что происходит, то складывается впечатление, что они прикрутили "фасадную" сесурити с которой потом шлют в старый добрый МАБ. И, видать, на стыке (интеграции) этих 2х систем все работает "не очень".
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23
stadtisch написав:Искатель
Аналогично,после нажатия "Продолжить" тишина. Вспомнил,что в настройках включен русский язык,нажал вверху справа кнопку "RU" и снова "Продолжить" и впустило... Не знаю связано ли это,но так получилось войти.
Там сервис сейчас рандомно пропускает кого-то на следующий этап. Мне пока удалось добраться только до стандартной плашки МАБа:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24
mephala написав:это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
Без шаблонів. Платіж клієнту Альфа-Банк/по номеру рахунку.
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stryzhko
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:24
mephala написав: stryzhko написав:
mephala написав:И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.
это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
Посмотреть и записать реквизиты карты и отправить СЭП. Правда, утренний поезд уже пропустили.
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lel
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:29
2XL написав: IMPRINTER написав: Кассандра написав:
В мобильное приложение пускает без проблем, а вот в вэб версию смогла войти только без 3-х минут 10, во-как
я боюсь входиьть в мобилное приложение , т.к. после входа в него обычно мне лочат маб. имею ввиду когда с одного устойства входят в разные акки.
В Сяоми можно клонировать приложение. Если нужно больше - app cloner в помощь
Можно. Но вот алла и лочит акки за такой вход.
А Через аппклонеровкий уде нельзя.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:30
IMPRINTER написав:
просто почему мы должны так излавчаться для того чтоб просто войти в свой ИБ?
почему эти при*** которые протранжирили бабки и сделаи кусок *г**** вообще за это получили зарплату вместо волчьего билета?
По этому поводу мы можем и дальше бурчать, но прогресс не остановить.
Места профессиональных программистов все чаще будут занимать самозванцы-смузехлебы.
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wig
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