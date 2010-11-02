Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня. Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом. Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает. Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет. Хух.
mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня. Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом. Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает. Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет. Хух.
и что? все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня. Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом. Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает. Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет. Хух.
и что? все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.
тю, так у них такое отношение давно, сейчас просто уже "ягодки" )
mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня. Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом. Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает. Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет. Хух.
и что? все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.
Я и не спорил что продукт кривой. Просто написал что сработало - у меня РД то завтра.