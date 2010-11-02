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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7563756475657566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:44

Re: Альфа-Банк

Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня.
Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом.
Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает.
Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет.
Хух.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:59

  mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня.
Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом.
Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает.
Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет.
Хух.


и что?
все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:00

а выйти из Веб версии так и не даёт :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:05

Re: Альфа-Банк

Незнаю, что они там починили. У меня уже минут пять крутится и нифига.
Капча при входе каждый раз, это вобще за гранью.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:11

Что то оф. представителя на ветке не видно :?
Или им там всем стыдно стало за своих криворуких программистов ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:13

  Фантом написав:Незнаю, что они там починили. У меня уже минут пять крутится и нифига.
Капча при входе каждый раз, это вобще за гранью.


С мобильного по-прежнему не могу зайти, цифры из смс ввожу, вручную курсор перемещая, и ничего не происходит.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:23

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня.
Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом.
Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает.
Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет.
Хух.


и что?
все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.


тю, так у них такое отношение давно, сейчас просто уже "ягодки" )
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:26

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:Вроде МАБ заработал. Во всяком случае у меня.
Дорожкой через ощадник на кредитку зашло со свистом.
Единственно что не пашет - если из карты выбрать шаблон. Скатывается в ошибку что сервис не работает.
Но если этот же шаблон выбрать в разделе шаблонов то все пашет.
Хух.


и что?
все равно они выдали не то что сырой жидкий кривой-косой непроверенный продукт ... такого свинства по отношению к клиентам я еще не видел. типа на тебе бы-дло кусок гам-на а мы там потом может что-то доработаем. бы-дло все схавает.

Я и не спорил что продукт кривой.
Просто написал что сработало - у меня РД то завтра. :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:30

  uaprofi написав:
  proftpd66 написав:подскажите, пожалуйста, есть ли информация, что эта банка НЕ разрешает отключить страховку?

1-2 месяца назад 1-3 раза писал в чат и прозьбой отключить, отключили. Но банка опять включила.


Зображення


Мне сказали что можно отключить это страхование через мб.

Так отключили, так заверили , но потом опять включили .

Если использовать 200к грн лимита , а потом самостоятельно включится страховка, то за эту страховку надо будет заплатить около 100$.

Кто-то будет после этого серьезно пользоваться кредиткой? Зачем платить больше ? Лучше отдать девушкам :)


Есть дебетовые карты, а кредиткой только моно и примата .

Кроме, этого страховка включается после выпуска или замены карты, хорошо что хоть про это предупредили.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 06 вер, 2019 10:35, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:32

  Skiw написав:а выйти из Веб версии так и не даёт :)


тока закрыть браузер
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