в мозилле у меня перемещается само.
в других браузерах - болт.
но все равно времени теперь чтоб войти в маб уходит вагон.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:33
в мозилле у меня перемещается само.
в других браузерах - болт.
но все равно времени теперь чтоб войти в маб уходит вагон.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41
Re: Альфа-Банк
О - Кешбек уже можно возвращать и на ультру, теперь позволяет выбрать либо на кредитку, либо на ультру вернуть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:48
Ойти-нация, кули.
Это не только Аллы касается, но и других "стартаперов" и "динозавров".
Банкинги, не то что работающие без глюков, а хотя бы с предсказуемым уровнем надёжности, можно пересчитать по пальцам одной руки
Накипело
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:54
Огуречный смузи.
п.с. Зачем эта порнография на входе...
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:02
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:03
стало давать выйти ... (видать читают безрукие то, что мы пишем - хоть спасибо за это)
или представитель передала наши возмущения.
еще прикол ...
у меня логин к мабу - номер моего старого телефона.
а там пишет введите телефон или логин ...
я ввожу свой логин - а его же высокоинтеллектуальная система понимает как телефон и пишет что типа иди нах такого клиента нет - а это простонабор символов в виде логина внешне напоминающий номер телевофа
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 06 вер, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:04
отправка по шаблону тоже выбивает ...
тока через меню шаблоны можно .. при нажатии на значек в меню быстрого доступа - болт выбивает из маба
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:11
Добрый день, proftpd66. Не нашла Ваши данные Напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, помогу.
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