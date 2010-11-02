Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41

О - Кешбек уже можно возвращать и на ультру, теперь позволяет выбрать либо на кредитку, либо на ультру вернуть.

Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7