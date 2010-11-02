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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7563756475657566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:33

  WachtAmRhein написав:
  Фантом написав:Незнаю, что они там починили. У меня уже минут пять крутится и нифига.
Капча при входе каждый раз, это вобще за гранью.


С мобильного по-прежнему не могу зайти, цифры из смс ввожу, вручную курсор перемещая, и ничего не происходит.


в мозилле у меня перемещается само.
в других браузерах - болт.
но все равно времени теперь чтоб войти в маб уходит вагон.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41

Re: Альфа-Банк

О - Кешбек уже можно возвращать и на ультру, теперь позволяет выбрать либо на кредитку, либо на ультру вернуть.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:48

Ойти-нация, кули.
Это не только Аллы касается, но и других "стартаперов" и "динозавров".

Банкинги, не то что работающие без глюков, а хотя бы с предсказуемым уровнем надёжности, можно пересчитать по пальцам одной руки

Накипело :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:54

  clientage написав:а отето зелёная... жидкость, это Днепр в конце августа?

Огуречный смузи.
п.с. Зачем эта порнография на входе...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:02

  ruvex написав:
  clientage написав:а отето зелёная... жидкость, это Днепр в конце августа?

Огуречный смузи.
п.с. Зачем эта порнография на входе...

К тому же, профанация, зависящая от сторонних сервисов.
Мало нам зависимости от опсосов, давайте теперь еще и от рекапчи.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:03

стало давать выйти ... (видать читают безрукие то, что мы пишем - хоть спасибо за это)
или представитель передала наши возмущения.

еще прикол ...
у меня логин к мабу - номер моего старого телефона.
а там пишет введите телефон или логин ...

я ввожу свой логин - а его же высокоинтеллектуальная система понимает как телефон и пишет что типа иди нах такого клиента нет - а это простонабор символов в виде логина внешне напоминающий номер телевофа
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 06 вер, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:04

отправка по шаблону тоже выбивает ...
тока через меню шаблоны можно .. при нажатии на значек в меню быстрого доступа - болт выбивает из маба
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:09

  IMPRINTER написав:еще прикол ...

:lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:11

  proftpd66 написав:Alfa_Bank

подскажите, пожалуйста, есть ли информация, что эта банка НЕ разрешает отключить страховку?

1-2 месяца назад 1-3 раза писал в чат и прозьбой отключить, отключили. Но банка опять включила.


Если я хочу временно или постоянно закрыть карту с кредитным счетом, то я могу установить кред. лимит в 0грн и заблокировать карту в МБ ИЛИ необходимо через стационарный интернет-банкинг подать заявку на закрытие счета кредитной карты? (я не помню как это точно называется в интернет банкинге)

(мне не нужна кредитка, есть дебетные карты)

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Добрый день, proftpd66. Не нашла Ваши данные :oops: Напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, помогу.
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