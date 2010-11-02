Альфабанк неправомерно списывает комиссии. За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии. Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?
yuraes написав:Альфабанк неправомерно списывает комиссии. За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии. Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?
4% снимают за манисенд собственных денег. кредитные без комиссии.
а определяется в счет каких денег было списание - по дате списания, а не по дате совершения операции.
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yuraes написав:Альфабанк неправомерно списывает комиссии. За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии. Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?
4% снимают за манисенд собственных денег. кредитные без комиссии.
а определяется в счет каких денег было списание - по дате списания, а не по дате совершения операции.
IMPRINTER написав:отправка по шаблону тоже выбивает ... тока через меню шаблоны можно .. при нажатии на значек в меню быстрого доступа - болт выбивает из маба
у меня так же. писал ранее.
заход в МАБ. ранее входил только по логину так как по номеру телефона писало клиент неизвестен. теперь вход по номеру телефона продвинулся немного дальше. теперь уже не пишет что клиента нету. теперь прошел стадию получения смс и ввод отп пароля. но после ввода отп пароля - сервис сразу не доступен. короче алла нашла себе халявных кроликов на которых можно ставить эксперимент.