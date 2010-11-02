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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7565756675677568>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:26

  wig написав:К тому же, профанация, зависящая от сторонних сервисов.
Мало нам зависимости от опсосов, давайте теперь еще и от рекапчи.

Создается впечатление, что всех негласно записали в хреновый QA стартап. И даже выход пока не закодировали.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:28

Alfa_Bank

Альфабанк неправомерно списывает комиссии.
За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии.
Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?
yuraes
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:32

  yuraes написав:Альфабанк неправомерно списывает комиссии.
За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии.
Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?


4% снимают за манисенд собственных денег.
кредитные без комиссии.

а определяется в счет каких денег было списание - по дате списания, а не по дате совершения операции.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:36

  IMPRINTER написав:
  yuraes написав:Альфабанк неправомерно списывает комиссии.
За перевод манисендом,с карты ЭКО,теперь втихую снимают 4% комиссии.
Представитель Альфабанка,прокоментируйте пожалуйста, пункт 11.1 ваших тарифов "ЭКО-Максимум" он что уже не действует?


4% снимают за манисенд собственных денег.
кредитные без комиссии.

а определяется в счет каких денег было списание - по дате списания, а не по дате совершения операции.

Собственных не было.
yuraes
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:41

Вроде вход починили.
Пустило, все сделал, кредитку погасил...
Но ну его нафиг такие сюрпризы с утра!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:41

  Кочевник написав:Alfa_Bank, навіщо в PUSH-повідомленнях, які надходять в мобільний додаток, реклама самого цього додатку? Для дібілів?

Доброго дня, Кочевник. Інфо відправлена до відповідного відділу.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:56

Конченые ур**!!!
не входид в ИБ из-за того что они себе в базу специально внесли неверную дату рождения.

З.Ы.
за последнии 24 часа служба поддержки тупо соврала три раза
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:56

  v57 написав:
  uaprofi написав:v57

тут не могу её закрыть, а Вы открывать
ну...ну...


да не
просто халявніх 200 не помешает

ув представитель, шо жать?

Добрый день, v57. Вот подробности акции https://alfabank.ua/upload/pravila-200uah.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:01

И что за ушлепок придумал фразу: Додаткова міра безпеки?

Наверное кто-то из тех кто рахует вместо вважає и у кого міроприємства вместо заходів?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:01

  IMPRINTER написав:отправка по шаблону тоже выбивает ...
тока через меню шаблоны можно .. при нажатии на значек в меню быстрого доступа - болт выбивает из маба

у меня так же. писал ранее.

заход в МАБ.
ранее входил только по логину так как по номеру телефона писало клиент неизвестен.
теперь вход по номеру телефона продвинулся немного дальше.
теперь уже не пишет что клиента нету. теперь прошел стадию получения смс и ввод отп пароля. но после ввода отп пароля - сервис сразу не доступен.
короче алла нашла себе халявных кроликов на которых можно ставить эксперимент. :evil:
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