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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7565756675677568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:02

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:...они себе в базу специально внесли неверную дату рождения.
Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена. Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?

Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:07

Re: Альфа-Банк

Ну че. Я могу поздравить смузистов.
Имея на руках
1. телефон жертвы с доступом к смс (украдена симка или сам телефон)
2. дату рождения жертвы (социальный инжинирнг или тупо соцсети)
3. любой номер карты жертвы
и пароль к МАБу сбрасывается. какую безопасность они нахрен улучшили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

  WachtAmRhein написав:И что за ушлепок придумал фразу: Додаткова міра безпеки?

Наверное кто-то из тех кто рахует вместо вважає и у кого міроприємства вместо заходів?

Азіріва взяли за редактора :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:17

  MASolomko написав:Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена. Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?

Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.


я несколько раз сказал - что анкета заполнена с ошибками и просил исправить- на что мне сказали "ничего страшного", "мы ничего не исправляем" - "всё подтягивается с базы"
это конченые ур**!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:27

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:...они себе в базу специально внесли неверную дату рождения.
Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена. Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?

Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.


сообщения о том что у людей ошибки в дате рождения проскакивали неоднократно и на этом форуме и раньше. т.е. это происходит систематически!!!
Вы не задумывались, может это просто делается преднамеренно?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:45

Re: Альфа-Банк

uaprofi, кто анкету с ошибками подписал? Подписали, значит согласились.
MASolomko
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