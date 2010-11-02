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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:02
uaprofi написав:
...они себе в базу специально внесли неверную дату рождения.
Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена. Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?
Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.
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MASolomko
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:07
Ну че. Я могу поздравить смузистов.
Имея на руках
1. телефон жертвы с доступом к смс (украдена симка или сам телефон)
2. дату рождения жертвы (социальный инжинирнг или тупо соцсети)
3. любой номер карты жертвы
и пароль к МАБу сбрасывается. какую безопасность они нахрен улучшили?
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mephala
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12
WachtAmRhein написав:
И что за ушлепок придумал фразу: Додаткова міра безпеки?
Наверное кто-то из тех кто рахует вместо вважає и у кого міроприємства вместо заходів?
Азіріва взяли за редактора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:17
MASolomko написав:
Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена.
Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?
Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.
я несколько раз сказал
- что анкета заполнена с ошибками и просил исправить- на что мне сказали "ничего страшного", "мы ничего не исправляем" - "всё подтягивается с базы"
это конченые ур**!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:27
MASolomko написав: uaprofi написав:
...они себе в базу специально внесли неверную дату рождения.
Это говорит о том, что при подписании Анкеты-акцент не была прочитана и проверена. Она Вами была подписана с ошибочной датой. Кто виноват этому?
Необходимо подойти в отделении и исправить эту информацию через заявление, как раз узнаете ту дату, которая подойдёт для банкинга ибо после её обновления всё равно может запрашивать ошибочную дату рождения.
сообщения о том что у людей ошибки в дате рождения проскакивали неоднократно и на этом форуме и раньше. т.е. это происходит систематически!!!Вы не задумывались, может это просто делается преднамеренно?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:45
uaprofi, кто анкету с ошибками подписал? Подписали, значит согласились.
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MASolomko
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:09
mephala написав:
Ну че. Я могу поздравить смузистов.
Имея на руках
1. телефон жертвы с доступом к смс (украдена симка или сам телефон)
2. дату рождения жертвы (социальный инжинирнг или тупо соцсети)
3. любой номер карты жертвы
и пароль к МАБу сбрасывается. какую безопасность они нахрен улучшили?
Сондомы, что уж там говорить. Логин и пароль хранились только у меня в голове, теперь же вместо логина можно использовать что угодно, а пароль один на все банки, его легче узнать чем логин.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:14
MASolomko написав:
uaprofi, кто анкету с ошибками подписал? Подписали, значит согласились.
Вы понимаете что дата рождения зашита в инн?
Вы понимаете что дата рождения указана правильно в договорах, в копии паспорта?
Вы понимаете что пол года они обслуживали меня с правильной датой рождения
в том числе в моменты идентификации при обращении в калл центр?
Вы понимаете что проблема началась только тогда когда они обновили ИБ?ЕЩЕ РАЗ ПРОБЛЕМЫ неправильной даты рождения и инн поднимались на форуме и раньше ВЫ не находите что людям специально подсовывают распечатаный листик мелким шрифтом, чтобы потом создавать им проблемы?
и потом просто заявить "Вы же сами подписали?"
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:18
WachtAmRhein написав: mephala написав:
пароль один на все банки
как у вас так получается ? - у всех свои требования к паролю и местами они противоречат друг другу (например Ощад и ПроКредит)
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:26
mephala написав:
Ну че. Я могу поздравить смузистов.
Имея на руках
1. телефон жертвы с доступом к смс (украдена симка или сам телефон)
2. дату рождения жертвы (социальный инжинирнг или тупо соцсети)
3. любой номер карты жертвы
и пароль к МАБу сбрасывается. какую безопасность они нахрен улучшили?
СМС-ки сейчас уже научились перехватывать без подмены симки и кражи телефона.
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