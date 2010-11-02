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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:28
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:35
Re: Альфа-Банк
Посмотреть и записать реквизиты карты и отправить СЭП. Правда, утренний поезд уже пропустили.[/quote]О каком расписании речь? В 9.09 отправил по шаблону по реквизитам, с дебетки на кредитку. Как в сухую землю )
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:41
Re: Альфа-Банк
Тоже. Ни на кредитку, ни в другой банк. Отправил до 10часов. Достали....
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:52
Re: Альфа-Банк
не могу зайти в Альфу. Смотрю я на этот вентилятор крутящийся в окне "Додаткова міра безпеки" и понимаю, что не взлетело у Альфы, но и обратно не откатывают. Пятница ....
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:00
Ще нехай Альфа офіціал скаже чому авіаквиток наприклад на Варшава-Львів коштує дорожче ніж через оф.сервіс? І такий сервіс недороблений по карті Travel. Невже в Альфи немає нормальних IT?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:21
и возникает непреодолимое желание накинуть в сторону Альфы.
Перестали ходить СМС.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:25
Re: Альфа-Банк
Добрый день!
когда заработает MyAlfa? не генерируется даже переход на подтверждение из смс. И нельзя ли попросить разработчиков проводить элементарное тестирование до выгрузки обновлений на сайт?
такое ощущение, что их конкуренты заслали...
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