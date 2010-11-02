RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7566756775687569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:28

  uaprofi написав:ВЫ не находите что людям специально подсовывают распечатаный листик мелким шрифтом, чтобы потом создавать им проблемы?

Не находим...
Vorlon
 
Повідомлень: 7192
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:35

Re: Альфа-Банк

lel написав:
mephala написав:
  stryzhko написав:[quote="mephala"]
И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.

Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.

это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
Посмотреть и записать реквизиты карты и отправить СЭП. Правда, утренний поезд уже пропустили.[/quote]О каком расписании речь? В 9.09 отправил по шаблону по реквизитам, с дебетки на кредитку. Как в сухую землю )
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:41

Re: Альфа-Банк

Тоже. Ни на кредитку, ни в другой банк. Отправил до 10часов. Достали....
lel
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 10.12.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:52

Re: Альфа-Банк

не могу зайти в Альфу. Смотрю я на этот вентилятор крутящийся в окне "Додаткова міра безпеки" и понимаю, что не взлетело у Альфы, но и обратно не откатывают. Пятница ....
AlfaUser
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:00

  Искатель написав:Вроде вход починили.
Пустило, все сделал, кредитку погасил...
Но ну его нафиг такие сюрпризы с утра!



Ще нехай Альфа офіціал скаже чому авіаквиток наприклад на Варшава-Львів коштує дорожче ніж через оф.сервіс? І такий сервіс недороблений по карті Travel. Невже в Альфи немає нормальних IT?
Ethereum
 
Повідомлень: 717
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:21

  AlfaUser написав:не могу зайти в Альфу. Смотрю я на этот вентилятор крутящийся в окне ....
и возникает непреодолимое желание накинуть в сторону Альфы.
Перестали ходить СМС.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8404
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:25

Re: Альфа-Банк

Добрый день!
когда заработает MyAlfa? не генерируется даже переход на подтверждение из смс. И нельзя ли попросить разработчиков проводить элементарное тестирование до выгрузки обновлений на сайт?
такое ощущение, что их конкуренты заслали...
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 09.09.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7566756775687569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Kevin, Vorlon, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1636, 1637, 1638
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16375 2326958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 13:04
clientage
Банк Глобус 1 ... 534, 535, 536
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5354 704370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 12:48
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3491, 3492, 3493
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34922 4319002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 12:15
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75686)
06.09.2019 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.