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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:28
uaprofi написав:
ВЫ не находите что людям специально подсовывают распечатаный листик мелким шрифтом, чтобы потом создавать им проблемы?
Не находим...
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:35
lel написав: mephala написав: stryzhko написав:
[quote="mephala"]
И это при том что в мобайле нет способа погаситься день в день.
Скоты.
Все там є. Гашу регулярно по номеру рахунку і ніяких проблем.
это в смысле по готовому шаблону? или есть другой способ?
а то знаете болванки шаблонов не у всех есть.
Посмотреть и записать реквизиты карты и отправить СЭП. Правда, утренний поезд уже пропустили.[/quote]О каком расписании речь? В 9.09 отправил по шаблону по реквизитам, с дебетки на кредитку. Как в сухую землю )
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:41
Тоже. Ни на кредитку, ни в другой банк. Отправил до 10часов. Достали....
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lel
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:52
не могу зайти в Альфу. Смотрю я на этот вентилятор крутящийся в окне "Додаткова міра безпеки" и понимаю, что не взлетело у Альфы, но и обратно не откатывают. Пятница ....
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AlfaUser
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:00
Искатель написав:
Вроде вход починили.
Пустило, все сделал, кредитку погасил...
Но ну его нафиг такие сюрпризы с утра!
Ще нехай Альфа офіціал скаже чому авіаквиток наприклад на Варшава-Львів коштує дорожче ніж через оф.сервіс? І такий сервіс недороблений по карті Travel. Невже в Альфи немає нормальних IT?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:21
AlfaUser написав:
не могу зайти в Альфу. Смотрю я на этот вентилятор крутящийся в окне ....
и возникает непреодолимое желание накинуть в сторону Альфы.
Перестали ходить СМС.
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