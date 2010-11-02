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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7568756975707571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:44

  ruvex написав:Зображення


ну уже другая картинка, с советом воспользоваться приложением, которое тоже не работает :shock:
AlfaUser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:50

  mustbe написав:Вопрос офпреду:
Кто-то будет анально покаран за тот беспредел, что творится в МАБе ?


вы хотели написать премирован? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54

Написано на фейс-пук странице

Альфа-Банк Украина не экономит на QA-специалистах. Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования.
Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа..
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54

Re: Альфа-Банк

Наверное тестирование проводится на этапе альфа-версия. А бета-версия тестируется на реальных пользователях, правда обычно добровольно.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:56

Re: Альфа-Банк

Дамы и господа, а хоть картами можно расплатиться?
кто-то сегодня в ТРС что-то оплачивал?
Востаннє редагувалось Arien в П'ят 06 вер, 2019 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:57

  Sagittarius написав:Наверное тестирование проводится на этапе альфа-версия. А бета-версия тестируется на реальных пользователях, правда обычно добровольно.


Какая бета? То что залили это даже не омега-версия. Кусок дерьма криворукого.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59

  mustbe написав:Вопрос офпреду:
Кто-то будет анально покаран за тот беспредел, что творится в МАБе ?

Лучше фискально, пусть с их ЗП компенсируют влёт на штрафы тем клиентам банка, у кого не прошло погашение кредиток в штатном режиме.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:01

Re: Альфа-Банк

уже и смс не ходят, соответственно картами оплатить нельзя

браво!
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:01

  mustbe написав:Вопрос офпреду:
Кто-то будет анально покаран за тот беспредел, что творится в МАБе ?

Alfa_Bank
Є що сказати ?

По факту інтернет банкінг НЕДОСТУПНИЙ вже майже ДОБУ. Те, що десь, щось, якось, з третього разу, через задницю, запрацювало - не враховуємо.

Alfa_Bank це свинство і зневага - в робочий банківський день обмежити ВСІХ клієнтів БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ в використанні базових сервісів, без яких ваш банк нах нікому не потрібен!

Донесіть будь-ласка до керівництва ДЕТАЛЬНО ситуацію, що склалась !!!

Також, як і більшість форумчан, вимагаю КОНКРЕТНОГО покарання рукожопам і ВІДПОВІДНОГО звіту по інциденту !!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:14

Мне сегодня наверное повезло. В 12:50 с первого раза зашёл через мобильное приложение и сделал два СЭП-платежа по шаблонам. Оба как полчаса назад уже в точке назначения :roll:
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