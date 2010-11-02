ну уже другая картинка, с советом воспользоваться приложением, которое тоже не работает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:44
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:50
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54
Написано на фейс-пук странице
Альфа-Банк Украина не экономит на QA-специалистах. Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования.
Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа..
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54
Re: Альфа-Банк
Наверное тестирование проводится на этапе альфа-версия. А бета-версия тестируется на реальных пользователях, правда обычно добровольно.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:56
Re: Альфа-Банк
Дамы и господа, а хоть картами можно расплатиться?
кто-то сегодня в ТРС что-то оплачивал?
Востаннє редагувалось Arien в П'ят 06 вер, 2019 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:57
Какая бета? То что залили это даже не омега-версия. Кусок дерьма криворукого.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59
Лучше фискально, пусть с их ЗП компенсируют влёт на штрафы тем клиентам банка, у кого не прошло погашение кредиток в штатном режиме.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:01
Re: Альфа-Банк
уже и смс не ходят, соответственно картами оплатить нельзя
браво!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:01
Alfa_Bank
Є що сказати ?
По факту інтернет банкінг НЕДОСТУПНИЙ вже майже ДОБУ. Те, що десь, щось, якось, з третього разу, через задницю, запрацювало - не враховуємо.
Alfa_Bank це свинство і зневага - в робочий банківський день обмежити ВСІХ клієнтів БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ в використанні базових сервісів, без яких ваш банк нах нікому не потрібен!
Донесіть будь-ласка до керівництва ДЕТАЛЬНО ситуацію, що склалась !!!
Також, як і більшість форумчан, вимагаю КОНКРЕТНОГО покарання рукожопам і ВІДПОВІДНОГО звіту по інциденту !!!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:14
Мне сегодня наверное повезло. В 12:50 с первого раза зашёл через мобильное приложение и сделал два СЭП-платежа по шаблонам. Оба как полчаса назад уже в точке назначения
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