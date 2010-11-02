Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:54

Написано на фейс-пук странице



Альфа-Банк Украина не экономит на QA-специалистах. Напротив, мы наращиваем штат и экспертизу в направлении тестирования.

Но мы хотим, чтобы у наших сервисов, каналов и продуктов появилась душа..

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX